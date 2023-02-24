Берлин, 24 февраля, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Если Китай хочет играть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта, то он должен вести переговоры не только с Россией, но и с Украиной. Об этом 24 февраля в Берлине в ходе мероприятия, посвящённого годовщине начала российской специальной военной операции, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Wolfgang Kumm/Global Look Press Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

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Он подчеркнул, что Берлин рад «каждому конструктивному предложению, которое приблизит к справедливому миру», однако желание Пекина играть конструктивную роль пока «ещё под вопросом».

Штайнмайер призвал Пекин «присоединиться к подавляющему большинству в ООН», которое выступает за мир на Украине. Президент Германии уверен, что «только вывод российских войск откроет путь к переговорам», так как это было указано в принятой 23 февраля резолюции ГА ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля министерство иностранных дел Китая представило план из 12 пунктов, выполнение которых приведёт, по мнению Пекина, к урегулированию конфликта на Украине.

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Так, ключевым звеном этого плана является прекращение боевых действий и возобновление переговоров. В документе звучит призыв уважать суверенитет всех стран, отказаться от менталитета холодной войны, разрешить гуманитарный кризис, защитить гражданских лиц и военнопленных, прекратить односторонние санкции, а также содействовать послевоенному восстановлению.