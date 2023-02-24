Донецк, 24 февраля, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую. Об этом 24 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Владимир Гердо/ТАСС Донецк. Обломки от реактивной системы залпового огня (РСЗО)

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны ВСУ был зафиксирован в 08:35 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Кроме того, уточняется, что в 09:50 киевские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, а в 13:10 и 13:50 — три и четыре снаряда калибра 155 мм по Горловке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки в результате артобстрелов Донецкой Народной Республики со стороны Вооружённых сил Украины погибли шесть человек.