Тегеран, 24 февраля, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян планирует вскоре совершить визит в Россию. Об этом 24 февраля сообщил журналистам официальный представитель иранского МИД Насер Канани, сообщает ИРНА.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян

«Сотрудничество между двумя странами расширяется на основе общих интересов двух стран в экономической, коммерческой, промышленной, энергетической и транспортной сферах, а также в банковской и финансовой сферах», — сказал Канани.

Он также подчеркнул, что оборонное сотрудничество между Ираном и Россией началось задолго до конфликта на Украине, а потому не направлено против третьих стран. Канани также обвинил страны Запада в эскалации конфликта с помощью поставок вооружений Киеву.

Напомним, накануне замминистра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил журналистам, что прорабатывается возможность встречи глав МИД РФ, Ирана и Сирии.