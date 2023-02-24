Донецк, 24 февраля, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Четыре склада боеприпасов ВСУ уничтожены за сутки в ДНР и Запорожской области, сообщил 24 февраля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По словам представителя российского оборонного ведомства, в районах населённых пунктов Раздольное и Богатырь в ДНР и села Малиновка в Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов украинской армии.

Напомним, 24 февраля исполнился год с момента начала ВС РФ специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.