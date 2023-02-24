Вашингтон, 24 февраля, 2023, 14:32 — ИА Регнум. До разрешения конфликта на Украине собираются держать замороженными российские активы страны «Группы семи» (G7). Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба Белого дома.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press Замороженные активы

Отмечается, что лидеры стран G7 для противостояния попыткам России обойти санкции поддержат создание механизма координации правоприменения, в первый год председателем которого станут США.

«Чтобы гарантировать, что Россия заплатит за долгосрочную реконструкцию Украины, страны G7 будут продолжать удерживать российские суверенные активы в обездвиженном состоянии до тех пор, пока не будет найдено решение конфликта», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что в связи с годовщиной начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине минфином и Госдепом США 24 февраля будут введены новые антироссийские санкции.