Киев, 24 февраля, 2023, 14:31 — ИА Регнум. На сегодняшний день ВСУ уже фактически являются армией Североатлантического альянса. В этом уверен премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Шмыгаль

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В интервью в испанской газете El Confidencial он подчеркнул, что в Киеве осознают сложность вступления Украины в НАТО в данный момент, однако прилагают все усилия для этого. Так, страна внедряет стандарты альянса и использует его технику, подчеркнул премьер-министр.

«[Мы] внедряем все стандарты НАТО и адаптируем законодательство. По сути, украинская армия ― это уже армия НАТО, потому что всё наше снаряжение ― это снаряжение НАТО», ― сказал Шмыгаль, добавив, что всё это «придаёт веру в то, что Украина в ближайшем будущем станет очень сильным и нужным членом НАТО».

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Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель Хал Брэндс в статье для Bloomberg заявил, что Украина в обозримом будущем не станет частью Североатлантического альянса. По его мнению, существует два плана относительно будущего Украины. Один из них заключается в том, чтобы сохранить Украину в качестве «союзника» западных стран, продолжая поставки оружия и вооружений.