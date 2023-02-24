Грозный, 24 февраля, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Военнослужащие ВС РФ провели ряд успешных операций в районе Белогоровки и города Кременная в Луганской Народной Республике. Видеокадры работы российских бойцов опубликовал 24 февраля в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

По его словам, в районе населенного пункта Белогоровка взят под контроль «отлично подготовленный к долгой обороне украинский укрепрайон». Как рассказал Кадыров, противник в этом квадрате вырыл десятки метров окопов, подготовил огневые точки и дзоты, но это не спасло его от уничтожения.

Глава Чечни также показал видео боя в районе Кременной, где поддержку тем, кто на земле, оказали беспилотники.

«В районе города Кременная ЛНР также очень горячо. Здесь российские дроны поработали на самом высоком уровне — высший пилотаж наших БПЛАшников выявил несколько мест скопления живой силы противника. За артиллерией дело не заржавело — молниеносный удар по нужным координатам, и потери у врага увеличились», — написал чеченский лидер.

Кадыров подчеркнул, что такие успехи ВС РФ демонстрируют на каждом направлении.

«Отважные сыны России исправно выбивают натовских псов и украинских нацистов из своих нор, с честью выполняя свой святой долг по защите нашей великой Родины», — заявил глава Чечни.