Пекин, 24 февраля, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Решение президента Российской Федерации Владимира Путина о приостановке участия российской стороны в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) стало неожиданностью для США. Об этом сообщил обозреватель Брэндон Вейхерт в интервью китайскому изданию Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Запуск PC-24 «Ярс»

«Если Путин вытащит Россию из соглашения, яростным защитником которого он был, это должно поднять волосы на затылке вашингтонских политиков», — говорится в тексте публикации.

По мнению эксперта, решение Путина является серьезной угрозой для Североатлантического альянса (НАТО).

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не доверяет предоставленному Китаем плану об урегулировании украинского конфликта.