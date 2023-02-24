Москва, 24 февраля, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Потери понесли ВСУ на южнодонецком направлении в течение минувших суток, 24 февраля, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

По его данным, за сутки уничтожено свыше 80 украинских боевиков, подбит один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, четыре боевые машины РСЗО «Ураган» и одна гаубица Д-20.

Также российские военные уничтожили при атаках на позиции ВСУ артиллерийскую систему М777 американского производства, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-36.