Москва, 24 февраля, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Российские военные за последние сутки в ходе спецоперации уничтожили командный пункт вооружённых формирований Украины. Об этом 24 февраля сообщили в Министерстве обороны России.

Владимир Гердо/ТАСС Боевая работа расчетов САУ «Мста-С» в зоне СВО

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«В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены командный пункт и склад с боеприпасами ВСУ», ― говорится в новой сводке о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в районе населённого пункта Доброволье ДНР в ходе спецоперации российскими военными был поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ. В районе села Мемрик ДНР был разгромлен пункт временной дислокации подразделения иностранных наёмников.