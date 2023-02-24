Донецк, 24 февраля, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Решение о начале специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине было спасительным для Донбасса и единственно верным. Об этом 24 февраля заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Год назад президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял спасительное для Донбасса и единственно верное решение о начале специальной военной операции», — написал он в своём сообщении.

Врио главы ДНР уточнил, что уже в конце 2021 года стало ясно: вооружённые формирования Украины накапливают силу около линии соприкосновения в Донбассе, стягивая военную технику и живую силу, а также увеличив число провокаций и обстрелов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ на купянском направлении.