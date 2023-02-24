Москва, 24 февраля, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России за прошедшие сутки сбили шесть беспилотников ВСУ и четыре реактивных снаряда HIMARS и «Ураган». Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Пуск ракеты ПВО

По данным министерства, беспилотники были сбиты возле населённых пунктов Мерефа, Лиман Второй в Харьковской области, Александровка в ДНР, Голая Пристань и Новая Збурьевка в Херсонской области.

Стоит отметить, что всего за время спецоперации по денацификации Украины российские подразделения сбили 3228 беспилотников. Накануне были сбиты девять БПЛА ВСУ.