Угледар, ДНР, 24 февраля, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Удары нанесены российскими военными по подразделениям ВСУ на южнодонецком направлении, сообщает 24 февраля на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/ТАСС Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) ВС РФ у боевой машины реактивный системы залпового огня «Град» в зоне проведения специальной военной операции

Поражение нанесено оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток». Удары получили украинские подразделения в ДНР в районах населённых пунктов Водяное, Угледар и Пречистовка.

Накануне, 23 февраля, Минобороны РФ сообщило об ударах по ВСУ в районе Угледара, Водяного и Доброволья, а также железнодорожной станции Углесборочная.