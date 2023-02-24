Москва, 24 февраля, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины за последние сутки потеряли на донецком направлении несколько сотен солдат. Об этом 24 февраля сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция России (знаки ВС РФ на Украине)

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В ведомстве уточнили, что подразделениями «Южной» группировки войск было нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника по всей линии боевого соприкосновения.

«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 240 украинских военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей», ― говорится в новой сводке о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Также российские подразделения уничтожили гаубицы Д-20 и Д-30, противотанковую пушку Д-44 и одну артиллерийскую систему М777 производства США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России заявило, что на донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений тульского соединения Воздушно-десантных войск, штурмовой авиации ВКС России, а также огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем «Южной» группировки войск.