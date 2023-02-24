Москва, 24 февраля, 2023, 14:09 — ИА Регнум. За прошедшие сутки военнослужащие ВС РФ уничтожили на краснолиманском направлении до 140 военных ВСУ. Были также уничтожены три броневика и три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30. Такие данные привела 24 февраля пресс-служба Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Отмечается, что бои велись в районах населенных пунктов Новосадовое в ДНР и Площанка, Макеевка, Червонопоповка и Червоная Диброва в ЛНР. На данном направлении успешно справились с поставленными задачами подразделения группировки войск «Центр» при поддержке штурмовой и армейской авиации, а также артиллерии.

Напомним, двумя днями ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о ликвидации на краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» более 135 украинских военнослужащих, а также боевой машины пехоты и четырех боевых бронированных машин.