Донецк, 24 февраля, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за последние сутки поразили позиции ВСУ в 142 районах. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

По словам Конашенкова, в частности, поражены 102 украинских артиллерийских подразделения.

Также в районе населенного пункта Перемога Харьковской области ликвидирован пункт управления 127-й бригады территориальной обороны Украины.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ на купянском направлении.