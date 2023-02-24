Москва, 24 февраля, 2023, 14:07 — ИА Регнум. На Кольцевой линии метро временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом говорится в сообщении телеграм-канала Департамента транспорта Москвы.

Виталий Белоусов/РИА Новости Метро

«На Кольцевой линии временно увеличены интервалы движения поездов против часовой стрелки из-за человека на пути», — говорится в сообщении.

По последней информации, движение на Кольцевой линии осуществляется в соответствии с графиком.