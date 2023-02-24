Москва, 24 февраля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России за последние сутки в боях под Херсоном уничтожили РСЗО «Град», гаубицу «Мста-Б», а также три гаубицы Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Министерство обороны РФ Работа РСЗО «Град»

«Также в районе населённого пункта Высшетарасовка Днепропетровской области [был уничтожен] склад с боеприпасами 104-й артиллерийской бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе обстрелов под Херсоном были ликвидированы более 40 украинских военнослужащих.

Напомним, днём ранее российские подразделения уничтожили под Херсоном две гаубицы «Мста-Б» и одну гаубицу Д-30.