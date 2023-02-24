ВС РФ уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ на купянском направлении
Москва, 24 февраля, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили более 60 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил 24 февраля на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Ударами армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное и Табаевка Харьковской области», — указал Конашенков.
Кроме того, за сутки на данном направлении уничтожены две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-20.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ подтвердили, что число уничтоженных за время спецоперации танков и других бронемашин Вооруженных сил Украины достигло почти 8 тыс.