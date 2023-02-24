Москва, 24 февраля, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили более 60 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил 24 февраля на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Алексей Майшев/РИА Новости Военнослужащий ВС РФ

«Ударами армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное и Табаевка Харьковской области», — указал Конашенков.

Кроме того, за сутки на данном направлении уничтожены две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-20.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ подтвердили, что число уничтоженных за время спецоперации танков и других бронемашин Вооруженных сил Украины достигло почти 8 тыс.