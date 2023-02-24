Вашингтон, 24 февраля, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Орган, который будет заниматься механизмом координации по обеспечению соблюдения санкционных мер, возглавят Соединённые Штаты. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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«Чтобы противостоять попыткам России обойти меры G7, лидеры поддержат создание механизма координации правоприменения [санкций], председателем которого в первый год будут Соединённые Штаты», — указано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что страны «Группы семи» (G7) начали разработку механизма контроля за соблюдением санкций в отношении России, сообщалось в материале агентства Bloomberg.

Так, в частности, в рамках инициативы предполагается наращивание усилий по обмену информацией и принятие мер по отношению к странам и компаниям во всём мире, которые будут заподозрены в поддержке российской спецоперации на Украине.