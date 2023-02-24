Вашингтон, 24 февраля, 2023, 14:00 — ИА Регнум. В связи с годовщиной с момента начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине минфином и Госдепом США 24 февраля будут введены новые антироссийские санкции. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Уточняется, что новые санкционные меры будут введены в отношении 200 физических и юридических лиц из РФ, а также поддержавших Москву третьих стран Европы, Азии и Ближнего Востока.

При этом названия государств, в отношении которых Вашингтон намерен ввести санкции, не указываются.

«По согласованию с нашими союзниками и партнерами мы введем санкции против дюжины российских финансовых учреждений, а также российских чиновников и … органов власти [воссоединившихся с Россией регионов]», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что санкции будут введены против связанных с российской оборонной и технологической промышленностью лиц и в том числе против помогающих России «уклоняться от санкций».

Кроме того, добавляется, что новые санкционные меры США также будут преследовать своей целью ограничение энергетических возможностей Москвы, однако американские власти будут стараться свести к минимуму их последствия для мирового рынка энергоносителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание Bloomberg написало, что американская стратегия «шока и трепета» оказалась не в состоянии остановить Россию. Рассматриваемые как эквивалент ядерного оружия западные санкции не нанесли желаемого удара по российской экономике.