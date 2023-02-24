Столтенберг отказался назвать сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Таллин, 24 февраля, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не может гарантировать, что Финляндия и Швеция вступят в Североатлантический альянс к какому-то сроку. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции в Таллине.
«По Финляндии Турция уже объявила, что не имеет никаких проблем по вопросу ратификации, по Швеции некоторые вопросы остаются открытыми», — сказал Столтенберг.
Генсек альянса сообщил, что недавно общался с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, и тот пообещал возобновить переговоры по этому вопросу с участием Швеции и Финляндии в штаб-квартире НАТО.
Напомним, заявку на вхождение Финляндии и Швеции в НАТО рассматривают одним блоком. Турция не ратифицировала заявку, предъявив ряд условий. В ходе переговоров в Стокгольме активист сжёг Коран возле турецкого посольства, что спровоцировало приостановку Анкарой согласования вхождения стран в альянс.