Таллин, 24 февраля, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не может гарантировать, что Финляндия и Швеция вступят в Североатлантический альянс к какому-то сроку. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции в Таллине.

U. S. Secretary of Defense Йенс Столтенберг

«По Финляндии Турция уже объявила, что не имеет никаких проблем по вопросу ратификации, по Швеции некоторые вопросы остаются открытыми», — сказал Столтенберг.

Генсек альянса сообщил, что недавно общался с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, и тот пообещал возобновить переговоры по этому вопросу с участием Швеции и Финляндии в штаб-квартире НАТО.

Напомним, заявку на вхождение Финляндии и Швеции в НАТО рассматривают одним блоком. Турция не ратифицировала заявку, предъявив ряд условий. В ходе переговоров в Стокгольме активист сжёг Коран возле турецкого посольства, что спровоцировало приостановку Анкарой согласования вхождения стран в альянс.