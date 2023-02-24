Рим, 24 февраля, 2023, 13:49 — ИА Регнум. В Италии прошел ночной марш в поддержку установления мира на Украине. Его участниками стали около тысячи человек. Они прошли от Перуджи до Ассизи, дойдя на рассвете до базилики Святого Франциска, передает Rai Radio 1.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Как отметил один из координаторов марша Фабио Лотти, итальянские активисты борются за окончание военных действий на Украине с 2014 года. По его словам, в настоящее время «есть риск преодолеть точку невозврата». Он также высказал свое опасение, что в «ближайшие месяцы Восток Украины утонет в крови».

В Италии акции в поддержку мирного урегулирования на Украине продолжатся 25 февраля. О планах на их проведение, в частности, сообщила католическая община Святого Эгидия. Также запланированы манифестации против поставок Киеву оружия в Риме, Милане, Генуе и других городах.

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Ранее сообщалось, что в итальянском городе Пиза 19 февраля десятки человек собрались у военного аэропорта с требованием прекращения военного конфликта на Украине и призывом к мирным переговорам. Стоит отметить, что протестные акции против поставок Западом оружия Киеву проводятся в Италии с прошлого года.