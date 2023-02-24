Тбилиси, 24 февраля, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили хотела приехать в Киев 24 февраля по случаю годовщины начала спецоперации по денацификации Украины, но не получила приглашения. Об этом она сообщила, выступая в Тбилиси.

Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

«Президент Грузии очевидно сегодня должна была находиться в Киеве, и о готовности приехать я своевременно сообщила. К сожалению, я не получила приглашения», — сказала Зурабишвили.

Она отметила, что приглашение получил парламент Грузии, но не отправил делегацию в Киев, посчитав, что это не нужно. Зурабишвили также заявила о своей поддержке украинских властей.

Напомним, депутаты парламента Грузии от партии «Грузинская мечта» отказались поехать на Украину, объяснив это постоянным нападками Киева на Тбилиси. Представители украинских властей агитируют Грузию открыть «второй фронт» России, а также обвиняют в поставке санкционной продукции РФ. На годовщину СВО в Киев поехали только несколько оппозиционных депутатов.