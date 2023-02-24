Брюссель, 24 февраля, 2023, 13:45 — ИА Регнум. О встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО) договорилось руководство этого военно-политического блока. Об этом 24 февраля рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, его слова приводит агентство Anadolu.

Magnus Fröderberg Йенс Столтенберг

«Достигнута договоренность с президентом Эрдоганом о проведении трёхсторонней встречи между Турцией, Швецией и Финляндией в середине марта», — сказал он.

Вместе с тем на сегодняшний день заявку на вступление Швеции и Финляндии в альянс не поддержали только две из 30 стран, участвующих в нём, — Турция и Венгрия. При этом, как ожидается, переговоры с Турцией о её согласии на членство указанных двух стран в НАТО будут возобновлены в течение ближайших недель.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что видит прогресс в переговорах с Турцией о принятии в НАТО Швеции.