Париж, 24 февраля, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Многие граждане Франции не согласны с заявлениями президента страны Эммануэля Макрона о необходимости бесконечно поддерживать Украину. С такими заявлениями глава государства выступил 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции России по денацификации Украины.

Press Office of Ukraine/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон

Пользователи Twitter раскритиковали французского лидера, заявив, что конфликт на Украине не затрагивает французов и они не хотят в нём участвовать.

«Вы говорите от своего имени, но не от имени всех французов», — указал один из пользователей.

Другой комментатор отметил, что Макрон «поставляет оружие и продлевает конфликт, а не выступает за мир».

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«Пора провести референдум, хотят ли французы продолжать поддерживать Украину», — подчеркнули пользователи.

«Вы устраиваете свое самовлюбленное шоу, пренебрегая человеческими жизнями, которые необходимо спасти», — считает читатель.

Напомним, в годовщину начала российской спецоперации на Украине президент Франции Эммануэль Макрон выразил слова поддержки жителям Украины, опубликовав обращение на трёх языках — украинским, французском и английском ― в своём Telegram-канале.

«Украинки и украинцы, Франция на вашей стороне. За солидарность, победу и мир», ― написал глава Пятой Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен считает, что основной причиной, по которой ситуация вокруг Украины сохраняется, является поддержка Киева со стороны стран Запада.