Москва, 24 февраля, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Россия победит в конфликте с Украиной, с неонацизмом будет покончено, сообщает зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

В приуроченном к годовщине начала спецоперации заявлении Медведева говорится: «Победа будет достигнута. Всем нам хочется, чтобы это было как можно скорее. И этот день настанет».

Медведев выразил уверенность в том, что Россия вернет свои территории, а исстрадавшиеся за годы обстрелов и геноцида люди наконец будут чувствовать себя защищенными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британская разведка полагает, что Россия начала новый этап спецоперации.