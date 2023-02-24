Брюссель, 24 февраля, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью радиостанции Cadena SER сообщил, что его «чуть ли не упрекнул» глава канцелярии комиссии ЦК компартии Китая по иностранным делам Ван И.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

По словам главы европейской дипломатии, китайская сторона заверила, что не поставляет вооружения России и не планирует это делать.

«Он [Ван И] чуть ли не упрекнул меня, что это Европа вооружает Украину», — заверил Боррель, отметив, что «это не одна и та же ситуация».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай якобы рассматривает возможность предоставления России военной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен заявил, что ситуация вокруг Украины сохраняется из-за поддержки Киева со стороны стран Запада.