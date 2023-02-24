Санкт-Петербург, 24 февраля, 2023, 13:31 — ИА Регнум. В сотрудника специального подразделения Росгвардии ОМОНа выстрелили в центре Санкт-Петербурга Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщило питерское издание «Фонтанка».

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

По информации источника, инцидент произошел в 11:50 по местному времени в районе станции метро «Гостиный Двор». Отмечается, что неизвестный выстрелил в сотрудника ОМОНа из травматического оружия.