Вашингтон, 24 февраля, 2023, 13:30 — ИА Регнум. На данный момент в Европе дополнительно базируются 20 тыс. американских военных. Об этом 24 февраля рассказал глава минобороны США Ллойд Остин, слова которого приводит пресс-служба Пентагона.

Boris Roessler/Global Look Press Глава минобороны США Ллойд Остин

«США разместили или перебросили более 20 тыс. дополнительного персонала в Европу и передислоцировали первые постоянные американские силы на восточном фланге НАТО», — говорится в его заявлении, в котором подводятся итоги 2022 года.

Также глава Пентагона отметил, что такая переброска является ответом на «самую срочную угрозу безопасности Европы со времен конца Второй мировой войны», и добавил, что Вашингтон остаётся приверженным обязательству по защите территории стран — участниц НАТО.

«Впереди могут быть трудные времена», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что военные западных стран не будут отправлены на Украину для участия в конфликте.