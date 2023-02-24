Таллин, 24 февраля, 2023, 13:31 — ИА Регнум. НАТО не доверяет разработанному Китаем плану по мирному урегулированию конфликта на Украине, так как Пекин не осудил Россию за спецоперацию по денацификации. Об этом 24 февраля заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Таллине.

Sven Hoppe/Global Look Press Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг

«И они (руководство Китая, прим. — ИА REGNUM) подписали соглашение о безлимитной дружбе с Россией», — добавил генеральный секретарь военного блока.

Столтенберг также сообщил, что, по данным НАТО, в Китае рассматривают возможность оказания военной помощи России. По словам генсека альянса, если Пекин на это решится, то сделает «большую ошибку».

Напомним, 24 февраля МИД Китая обнародовал свои предложения урегулирования конфликта на Украине. Документ включает в себя 12 пунктов. Пекин предложил прекратить ведение огня, начать урегулирование гуманитарного кризиса и обмен военнопленными. Также КНР призывает отказаться от односторонних санкций, которые не одобрены Совбезом ООН.