Лондон, 24 февраля, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Великобритания ввела запрет на экспорт в Россию ряда товаров, которые российская сторона может использовать в ходе специальной военной операции. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте МИД Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Среди сотен таких товаров — запчасти для самолетов, радиооборудование и электронные компоненты, которые могут быть использованы оборонно-промышленным комплексом России», — говорится в заявлении.

Также утверждается, что соответствующие санкции должны способствовать нехватке российских комплектующих для обслуживания беспилотных летательных аппаратов и другой техники.

Ранее премьер Японии Фумио Кисида заявил, что в рамках G7 Токио предложит новый пакет антироссийских санкций.