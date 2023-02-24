Великобритания ввела запрет на экспорт ряда товаров в Россию
Лондон, 24 февраля, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Великобритания ввела запрет на экспорт в Россию ряда товаров, которые российская сторона может использовать в ходе специальной военной операции. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте МИД Великобритании.
Иван Шилов ИА REGNUM
Санкции
«Среди сотен таких товаров — запчасти для самолетов, радиооборудование и электронные компоненты, которые могут быть использованы оборонно-промышленным комплексом России», — говорится в заявлении.
Также утверждается, что соответствующие санкции должны способствовать нехватке российских комплектующих для обслуживания беспилотных летательных аппаратов и другой техники.
Ранее премьер Японии Фумио Кисида заявил, что в рамках G7 Токио предложит новый пакет антироссийских санкций.