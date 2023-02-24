Москва, 24 февраля, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Заслуженный тренер России по лыжным гонкам Валентин Самохин скончался на 85-м году жизни. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Крянин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«Самохин умер 23 февраля», — сообщил журналисту бронзовый призёр чемпионата мира 2001 года.

Сообщается также, что прощание с Валентином Самохиным состоится 25 февраля.

Напомним, последние десять лет Валентин Самохин работал с лыжниками Ханты-Мансийского федерального округа, в частности с олимпийским чемпионом Евгением Дементьевым.