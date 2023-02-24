Лондон, 24 февраля, 2023, 13:24 — ИА Регнум. О начале Россией нового этапа спецоперации на территории Украины говорится в последнем отчёте британской разведки, пишет 24 февраля «МК».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По оценке британцев, Москва рассчитывает на свои преимущества в ресурсах, надеясь довести ВСУ до истощения.

«Усилия Кремля направлены в первую очередь на ослабление украинских вооружённых сил, а не на захват новых значительных территорий», — цитирует издание британский документ.

Напомним, 24 февраля 2022 года ВС РФ начали специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В конце сентября 2022 г. с Россией воссоединились республики Донбасса, а также Запорожская и Херсонская области.