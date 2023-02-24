Токио, 24 февраля, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в пятницу, 24 февраля, на пресс-конференции заявил, что страна в ходе собрания стран G7 предложит новый пакет антироссийских санкций.

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида

«Что касается санкций в отношении России, то хочу в рамках G7 обозначить новый подход к ним», — заявил Кисида, отметив, что страны G7 будут добиваться от третьих стран прекращения поддержки России в конфликте.

Также Кисида добавил, что возможна проработка санкций в отношении Китая, если Пекин будет оказывать Москве военную помощь.