Премьер Японии заявил о новом пакете антироссийских санкций в рамках G7
Токио, 24 февраля, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в пятницу, 24 февраля, на пресс-конференции заявил, что страна в ходе собрания стран G7 предложит новый пакет антироссийских санкций.
Иван Шилов ИА REGNUM
Премьер-министр Японии Фумио Кисида
«Что касается санкций в отношении России, то хочу в рамках G7 обозначить новый подход к ним», — заявил Кисида, отметив, что страны G7 будут добиваться от третьих стран прекращения поддержки России в конфликте.
Также Кисида добавил, что возможна проработка санкций в отношении Китая, если Пекин будет оказывать Москве военную помощь.