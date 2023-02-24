Минск, 24 февраля, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Тела двух погибших мигрантов были найдены белорусскими пограничниками в Браславском районе Витебской области, который граничит с Литвой. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) Белоруссии в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Созданная на европейской границе «машина смерти» работает с ужасающей скоростью. Снова своё истинное лицо показала Литва. На этот раз жертвами стали двое мужчин. Тела иностранцев обнаружены пограничниками на территории Браславского района, под водой в канаве», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на место обнаружения тел мигрантов прибыла следственно-оперативная группа, которой у одного из погибших были найдены документы гражданина Шри-Ланки. Чтобы более точно установить причины гибели указанных лиц, были назначены судебно-медицинские экспертизы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии сообщили, что после закрытия Польшей пограничного пункта пропуска «Бобровники» очередь грузовиков на въезд в Европейский союз выросла в десять раз.