Белгород, 24 февраля, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что находится под наблюдением врачей. Об этом он написал 24 февраля в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков написал, что не хотел никому сообщать о том, что приболел, и поблагодарил за поддержку.

«Ничего критичного нет. Нахожусь под присмотром врачей. Отпустят домой сегодня-завтра. Слишком много работы — некогда болеть», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ просочилась информация о том, что губернатор Белгородской области госпитализирован с пищевым отравлением.