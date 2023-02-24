Копенгаген, 24 февраля, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Дания может поучаствовать в поставке боевых самолетов Украине. Передачу Киеву истребителей не исключили в минобороны страны, отметив, что никаких решений по этому вопросу пока не принималось. Об этом сообщил 24 февраля в интервью местному радио исполняющий обязанности главы ведомства Троелс Лунд Поульсен.

EU2016 SK Троелс Лунд Поульсенээ

«Я не хочу отрицать, что в какой-то момент может возникнуть необходимость рассмотреть отправку истребителей. <…> Но сегодня утром я не могу объявить, что с датской стороны мы собираемся предоставить истребители», — заявил и. о. министра.

Как подчеркнул Троелс Лунд Поульсен, вопрос о поставке самолетов Киеву будет решен, если такое же решение примут другие страны Запада. При этом он заметил, что просто поставка самолетов Украине ничего не решит, необходимо еще умение на них летать и технически обслуживать.

О том, что Великобритания не собирается поставлять Украине истребители, 24 февраля заявил и глава минобороны Великобритании Бен Уоллес.

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