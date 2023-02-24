Нью-Дели, 24 февраля, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Во время визита в Индию канцлера Германии Олафа Шольца страны могут заключить контракт на совместное строительство шести дизель-электрических подводных лодок. Об этом 24 февраля сообщает индийская газета The Print, ссылаясь на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

По данным журналистов, Берлин предложит Индии проект для того, чтобы Нью-Дели отказался от сотрудничества с Россией в военной сфере. Стоимость планируемого контракта составляет $5,2 млрд.

Двухдневный визит Шольца в Индию запланирован на 25 февраля. По данным индийского МИД, вместе с ним прибудет делегация, в которую входят представители британских властей и бизнеса. В программе визита предусмотрены встречи на высшем уровне.

Напомним, Индия в 2021 году объявила о намерении закупить подлодки у других стран. Россия предложила вместо этого совместное строительство шести перспективных дизель-электрических подводных лодок «Проект-75(И)».