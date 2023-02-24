Германия предложит Индии совместное строительство подлодок — The Print
Шольц предложит Индии строить подлодки с Германией вместо России — The Print
Нью-Дели, 24 февраля, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Во время визита в Индию канцлера Германии Олафа Шольца страны могут заключить контракт на совместное строительство шести дизель-электрических подводных лодок. Об этом 24 февраля сообщает индийская газета The Print, ссылаясь на свои источники.
По данным журналистов, Берлин предложит Индии проект для того, чтобы Нью-Дели отказался от сотрудничества с Россией в военной сфере. Стоимость планируемого контракта составляет $5,2 млрд.
Двухдневный визит Шольца в Индию запланирован на 25 февраля. По данным индийского МИД, вместе с ним прибудет делегация, в которую входят представители британских властей и бизнеса. В программе визита предусмотрены встречи на высшем уровне.
Напомним, Индия в 2021 году объявила о намерении закупить подлодки у других стран. Россия предложила вместо этого совместное строительство шести перспективных дизель-электрических подводных лодок «Проект-75(И)».