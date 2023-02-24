Варшава, 24 февраля, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Польский завод Lucznik поставит для армии страны почти 200 тыс. автоматов GROT. Очередной контакт с министерством национальной обороны Польши был подписан 24 февраля. Об этом во время подписания соглашения заявил глава оборонного ведомства Мариуш Блащак.

Gov. pl Автоматы GROT на вооружении армии Польши

Он напомнил, что в текущем году он уже одобрил ещё один контракт о закупке стрелковых карабинов на оружейном заводе Lucznik. Речь идёт о 70 тыс. GROT, которые должны быть поставлены до 2026 года. Сегодняшний заказ ― почти 90 тыс. штук за 1 млрд злотых (порядка $225 млн), добавил польский министр.

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«В общей сложности заказано почти 200 тыс. автоматов за 2,1 млрд злотых (почти $470 млн. ― Прим. ред.)», ― сказал глава оборонного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что ведомство закупит ещё 70 тыс. автоматов GROT, которые ранее были поставлены на Украину. Дополнительное соглашение к контракту от 2020 года на поставку этих автоматов было подписано в начале января 2023 года.