Будапешт, 24 февраля, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Роль посредника в переговорах по ситуации на Украине мог бы взять на себя генсек ООН Антониу Гутерриш, пишет 24 февраля венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в запрещённой в РФ соцсети.

Un.org Антониу Гутерриш

Сийярто выразил мнение, что лучшего, чем ООН, канала связи для переговаривающихся сторон, не существует, а затем добавил:

«Я попросил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сделать всё возможное, чтобы всемирная организация смогла выполнить эту роль, чтобы ООН смогла стать посредником или платформой для дискуссий в целях прекращения войны».

Ранее Сийярто сделал несколько заявлений по поводу ситуации на Украине и санкций Запада, вводимых в связи с СВО. Глава венгерского МИД с трибуны ООН призвал Москву и Вашингтон «как можно скорее начать переговоры» по Украине.