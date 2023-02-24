Париж, 24 февраля, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Франции (2002–2005 гг.) Жан-Пьер Раффарен назвал причину, по которой ситуация вокруг Украины сохраняется. По его словам, основной причиной является поддержка Киева со стороны стран Запада. Об этом французский политик заявил в эфире парламентского телеканала Public Sénat.

Claude TRUONG-NGOC Жан Пьер Раффарен

Жан-Пьер Раффарен «Без поддержки США не было бы войны сегодня, также как и без помощи Европы»

Французский политик не исключил, что конфликт может перерасти в мировую войну. Жан-Пьер Раффарен считает, что такая возможность существует, поскольку Китай близок к поддержке России, а США находятся на стороне Украины.

Кроме того, политик добавил, что понимает позицию президента Франции Эммануэля Макрона по ситуации на Украине, подчеркнув, что Европа не сможет развиваться, если не будет мира в ее восточной части.

Жан-Пьер Раффарен прокомментировал и предложения Китая по урегулированию кризиса на Украине. По его словам, этот конфликт настораживает и Китай, поэтому Пекин ставит преграды на пути использования ядерного оружия.