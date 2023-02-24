Брюссель, 24 февраля, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский приглашён на саммит НАТО, запланированный на июль этого года, сообщил 24 февраля журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

Pavlo Gonchar/Global Look Press Йенс Столтенберг

«Я пригласил президента Зеленского на саммит НАТО в июле в Вильнюсе», — заявил Столтенберг. Он добавил, что украинский лидер приглашён на встречу глав стран НАТО очно, но на практике всё будет зависеть от ситуации на Украине.

Напомним, саммит НАТО на этот раз будет проходить в литовской столице 11–12 июля. Украина не является членом альянса, но активно пользуется его военной поддержкой.