Дамаск, 24 февраля, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Турецкая разведка ликвидировала в Сирии Халиля Менджи, которого подозревают в организации теракта в Стамбуле в ноябре 2022 года. Об этом 24 февраля сообщил телеканал Haberturk.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Уточняется, что сотрудники национальной разведывательной организации Турции провели спецоперацию в районе сирийского приграничного города Эль-Камышлы. Они нейтрализовали подозреваемого, который якобы играл ключевую роль в планировании и совершении теракта.

Напомним, при взрыве 13 ноября 2022 года в Стамбуле погибли шесть человек, свыше 80 получили ранения. По делу о теракте были задержаны более 60 подозреваемых. Суд арестовал 20 из них, в том числе исполнительницу теракта.

При этом предполагаемый организатор взрыва Халиль Менджи до настоящего времени находился под защитой Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее сирийского подразделения. Обе эти организации в Турции признаны террористическими.