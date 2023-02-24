Дзержинск, Нижегородская область, 24 февраля, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Народная артистка России Татьяна Пилецкая раскритиковала латвийского артиста Ивара Калныньша за его нелестные отзывы о России. Своё мнение она выразила в беседе с «АиФ» в Дзержинске, где она принимает участие в фестивале «Черноречье Фест».

Кадр из интервью Ивар Калныньш

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Пилецкая рассказала, что артист начал нелицеприятно высказываться о стране ещё во времена СССР, хотя своей актёрской карьерой он обязан именно российским режиссёрам, без них о Калныньше в Латвии, возможно, никто бы и не узнал.

Быть суперзвездой Советского Союза и публично высказывать неблагодарность стране, где приобрёл популярность, ― это недостойно мужчины, считает актриса.

Пилецкая вспомнила, как снималась с Калныньшем в двухсерийном фильме-оперетте «Сильва». Съемки прошли замечательно, а после исполнитель главной роли в киноленте начал делать вид, что не узнаёт коллегу.

«И вот мы случайно встречаемся спустя время снова на «Ленфильме». Я его радостно приветствовала: «Ивар, привет!» А он едва посмотрел в мою сторону и сквозь зубы произнес: «Привет». И прошёл мимо меня», ― поделилась Пилецкая.

Она призналась, что была поражена таким «высокомерием и недоброжелательностью с его стороны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советский и латвийский актёр Ивар Калныньш заявил, что не будет сниматься в российском кино. Он также рассказал, что не жалеет о своём участии в российских проектах, но с начала специальной военной операции России на Украине они перестали быть для него значимыми. Сейчас все гастроли остановились.