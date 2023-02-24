Васильевка, Запорожская область, 24 февраля, 2023, 12:42 — ИА Регнум. В настоящее время населенный пункт Васильевка в Запорожской области обстреливается вооружёнными формированиями Украины. Об этом 24 февраля сообщает администрация города в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Реактивная артиллерия ВСУ «Смерч»

«Все в укрытия! «Прилёты» по центру города», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник заявил, что с февраля 2022 года интенсивность обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны вооружённых формирований Украины уменьшилась почти в пять раз.