Луганск, 24 февраля, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Поврежденный в ходе боёв химический комбинат «Азот» в Северодонецке Луганской Народной Республики восстановлен и подготовлен к работе. Об этом 24 февраля сообщил ТАСС мэр города Николай Моргунов.

Igor606 Химический комбинат «Азот». Северодонецк

«На сегодняшний день предприятие в принципе работоспособно. То есть подать туда электроэнергию, и с появлением управляющей компании его можно запускать и работать», — сказал Моргунов.

Он сообщил, что в городе возлагают большие надежды на это предприятие как на градообразующее, а коллектив с нетерпением ждет, когда его запустят. На завод приезжали эксперты, чтобы оценить его состояние.

Моргунов подчеркнул, что сохранить коллектив удалось благодаря помощи региональных властей.

Напомним, Северодонецк был освобождён 25 июня 2022 года. При боевых действиях в городе «Азот» получил большие повреждения. Сотрудники завода принимали участие в разборе завалов, а потом и в восстановительных работах.