Пекин, 24 февраля, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Те, кто заявляет, что в предложениях Китая по урегулированию на Украине «нет ничего нового», сами должны сначала что-то сделать для мира, сообщил 24 февраля журналистам официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

Артем Иванов/ТАСС Официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь

Заявив, что критиканы «клевещут на Китай» и совершенно беспочвенно пытаются дискредитировать китайскую инициативу, Ван Вэньбинь предложил им «поразмыслить на тем, что они сами сделали для политического урегулирования кризисной ситуации» на Украине.

Напомним, Китай обнародовал программу урегулирования ситуации на Украине. Предложение состоит из 12 пунктов, среди которых предлагается прекращение огня, отказ от односторонних санкций.