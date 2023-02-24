Пекин, 24 февраля, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь в ходе брифинга 24 февраля отметил опасность менталитета холодной войны.

EPA/WU HONG/ТАСС Представитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь

«Несмотря на то что прошло более 30 лет после окончания холодной войны, менталитет игры с нулевой суммой времен холодной войны по-прежнему распространен», — заявил дипломат.

По словам представителя ведомства, НАТО вопреки прекращению холодной войны продолжило свое расширение вплоть до Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее в ходе брифинга Вэньбинь указал на множество фейков, распространяемых странами Запада о поставках России летального оружия.