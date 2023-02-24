Киев, 24 февраля, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Ранее объявленная в контролируемых Киевом Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины воздушная тревога отменена. Это следует 24 февраля из данных онлайн-карты воздушных тревог украинского минцифры.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

При этом режим воздушной тревоги в названных областях Украины продлился 44 минуты.

Отметим, в Минобороны РФ не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на контролируемой Киевом территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.